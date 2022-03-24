العقلية الزئبقية التبجيلية التبريرية : نماذج الخروج من الحرج - جدو جبريل

2022/03/24 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جدو_جبريل نماذج الخروج من الحرجالمحور : نماذج ودراسة حالةيعنى هذا المحور بعرض نماذج ودراسة حالات تسلِّط الضوء على نهج وآليات وأساليب العقلية الزئبقية التبجيلية التبريرية، لتجاوز الإحراج وإخفاء التعارضات الصارخة التي يعجان بها الموروث والسردية والتاريخ المبكر للإسلام .تذكير: لقد ظل هاجس العقلية الزئبقية التبجيلية التبريرية هو التبجيل والتبرير والبحث عن مخرج للإحراجات.



هذا ما جعلها، في نهاي ......





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