علماء يتوقعون ظهور سلالات جديدة خطيرة من كورونا بعد “أوميكرون”

2022/03/24 | 08:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع علماء من بريطانيا وإيطاليا، أن يكون التطور اللاحق للفيروس التاجي المستجد أكثر خطورة وأسرع انتشارا، مقارنة بالمعروفة حاليا.ويقول الباحثون إننا “نحن نعتقد أن مسار كوفيد-19 الخفيف الذي سببه متحور أوميكرون مجرد مصادفة، لأنه من المرجح أن يؤدي تطور المستضدات، إلى ظهور أنواع جديدة من الفيروس التاجي، يمكنها تجنب منظومة المناعة، مسببة […]

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