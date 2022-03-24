القانون: الحراك لشراء الذمم لن يُمكن الطرف الاخر من الحصول على رئاسة الجمهورية

2022/03/24 | 08:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الكتاب، مايقوم به التحالف الثلاثي من محاولة للحصول على أصوات بعض النواب بهدف تمرير مرشح رئاسة الجمهورية، لافتا الى ان محاولات شراء الذمم من قبل الطرف السياسي الاخر لن تمكنه الحصول على العدد المطلوب لتمرير المرشح المدعوم من قبله.وقال الكتاب لـ /المعلومة/، ان “التحالف الثلاثي […]

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