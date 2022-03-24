الحياني: المساومات السياسية لن تثني تحالف الثبات عن موقفه

2022/03/24 | 08:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو الاطار التنسيقي محمود الحياني، ان تحالف الثبات لن يتأثر بالمغريات والمناصب التي تطرحها باقي الاطراف بهدف الحصول على اصواته في جلسة تمرير رئيس الجمهورية.وقال الحياني لـ /المعلومة/، ان “تحالف الثبات الوطني رفض جميع المغريات التي قدمت له بالاضافة للمناصب في الحكومة المقبلة، بهدف حصول التحالف الثلاثي على العدد المطلوب لتمرير […]

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