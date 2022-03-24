بطموح الملحق الآسيوي.. الأسوُد بمواجهة الإمارات اليوم

2022/03/24 | 08:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار تتجه أنظار الجماهير العراقية صوب ملعب الملك فهد "الخيمة درة الملاعب"، في العاصمة السعودية الرياض، الذي سيحتضن مباراة منتخبنا الوطني المرتقبة أمام نظيره الإماراتي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس من الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، لحساب المجموعة الأولى. وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد زبير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" التحضيرات جرت على قدم وساق وجميع اللاعبين على أتمِّ جاهزية للمواجهة المهمة أمام منتخب الإمارات". واضاف زبير، أن" معنويات اللاعبين عالية بالرغم من نقل المباراة الى ملعب محايد"، مبيناً، ان الجهاز الفني بقيادة المدرب عبد الغني شهد يعول على عزيمة أسوُد الرافدين للظفر بنقاط المباراة".وأشار زبير الى أن" حالة من التفاؤل خصوصاً وان تأهُّلنا لمونديال المكسيك العام 1986 جاء من بوابة الإمارات وسوريا ويكاد السيناريو نفسه يمر بنا الآن"، وسيرتدي منتخبنا الوطني الزي الأخضر الكامل بينما سيرتدي منتخب الامارات اللون الأبيض الكامل، وستدار المواجهة بقيادة طاقم تحكيم كويتي.

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