خبير امني: الدعم الخارجي ينذر بعمليات إرهابية بتخطيط أميركي 

2022/03/24 | 08:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر الخبير الأمني امير عبد المنعم، من الدعم المالي الأجنبي للارهاب داخل العراق، لافتا الى ان هناك مخططات أميركية يجري التحضير لها خارج العراق.وقال عبد المنعم لـ /المعلومة/، ان “المعطيات تشير الى تحرك أميركي باتجاه استثمار قادة الإرهاب في قاعدة التنف وشرق الفرات السوري، بهدف نقلهم الى العراق عبر كردستان وقاعدة حرير”.[…]

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