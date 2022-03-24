القبض على احد المتهمين بقضايا المخدرات في واسط

2022/03/24 | 09:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الخميس، عن القاء القبض على احد المتهمين بقضايا المخدرات وضبط كمية منها في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد ل،كالة ايرث نيوز، أن “مفارزها القت القبض على مطلوب وفق احكام المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية”.واضافت انه “تم ضبط بحوزته علئ ثلاثة اكياس شفافة اللون بداخلها […]

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