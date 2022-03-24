زيلينسكي يدعو شعوب العالم للتظاهرات ضدّ الحرب في أوكرانيا

2022/03/24 | 09:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعوب العالم على التظاهر في الشوارع ضدّ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.ودعا زيلينسكي في تسجيل فيديو تحدّث فيه بالإنجليزية إلى “رفع الشعارات الأوكرانية دعماً لأوكرانيا ودعماً للحرية وللحياة”، وأضاف “انزلوا إلى ساحاتكم، إلى شوارعكم، أظهِروا أنفسكم وأسمِعوا أصواتكم”.وفي خطاب مفعم بالعواطف عشية ذكرى مرور شهر على […]

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