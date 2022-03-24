تداول فيديو ما قالته مادلين أولبرايت عن ثمن حرب العراق بعد إعلان وفاتها

2022/03/24 | 09:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتصريحات أدلت بها مادلين أولبرايت، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا، وذلك عقب إعلان وفاتها، الأربعاء بسبب مرض السرطان، وكانت تبلغ من العمر 84 عامًا.

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