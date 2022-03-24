2022/03/24 | 09:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان وراء اصرار مسعود البارزاني على خطف منصب رئاسة الجمهورية اهداف تنطوي على مضامين خطيرة قد يكون احدها الغاء قرار المحكمة الاتحادية بشأن الملف النفطي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “تجاهل تحذيرات النواب والشخصيات القريبة من كواليس السياسة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الباوي: بارزاني يسعى لرئاسة الجمهورية من اجل تحقيق هذين الأمرين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الباوي: بارزاني يسعى لرئاسة الجمهورية من اجل تحقيق هذين الأمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).