رسالة من الحركة الشيوعيّة الجديدة بأفغانستان ( JAKNA ) إلى الشعب الأوكراني على خطّ نار غزو و حرب إمبرياليّين! - شادي الشماوي

2022/03/24 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي رسالة من الحركة الشيوعيّة الجديدة بأفغانستان ( JAKNA ) إلى الشعب الأوكراني على خطّ نار غزو و حرب إمبرياليّين!جريدة " الثورة " عدد 743 ، 21 مارس 2022 https//revcom.us//en/message-new-communism-movement-afghanistan-jakna-ukrainian-people-line-fire-imperialist-invasion الأخوات الأوكرانيّات و الإخوة الأوكرانيّون !هذا صوتنا يأتيكم من أفغانستان ، من الشرق الأوسط الذى قطّعت أوصاله ال ......





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