الكشف عن تهريب حصص محافظتين من المشتقات النفطية الى كردستان - عاجل

2022/03/24 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد كشفت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن تهريب المشتقات النفطية المخصصة لمحافظتين الى إقليم كردستان مما ولد نقص في الكميات في تلك المحافظتين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عمليات تهريب يقوم بها ضعاف النفوس للمشتقات النفطية المخصصة لمحطات وقود نينوى وكركوك (البانزين)".

وأضاف ان "أسباب التهريب تعود الى ان الاسعار الرسمية في هذه المحافظتين هي 450 دينار للتر الواحد للبانزين العادي فيما يكون سعر البانزين المحسن 650 دينار للتر الواحد"، مشيرا الى ان "سعر لتر البانزين في الإقليم وصل الى 1400 دينار للتر الواحد الأمر الذي ساهم في بيع بعض الكميات المخصصة لنينوى وكركوك إلى الإقليم".

ودعا جهاد جهات الحكومات المحلية في تلك المحافظات والجهات الأمنية والرقابية لمساعدة وزارته كون النفط هي فنية وليس من اختصاصها إيقاف نقل تلك المشتقات خارج الاماكن المخصصة لها"، مبينا ان "الدور يكمن على الجهات الأمنية للسيطرة عدم تسريب تلك المشتقات".

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