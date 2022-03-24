2022/03/24 | 09:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت حكومة حركة طالبان في أفغانستان عن تغييرات في مناصبها العليا، اليوم الخميس، بعد اجتماع استمر لمدة يومين في مدينة قندهار جنوبي البلاد.وأسفر الاجتماع عن تغييرات حكومية شملت تعيين الملا عبد الغني برادر رئيسا للوزراء بدلا من الملا حسن أخوند، وخليفة سراج الدين حقاني وزيرا الداخلية بالوكالة إلى جانب منصب النائب الأول […]

ظهرت المقالة بعد اجتماع “قندهار”..



طالبان تعين رئيس وزراء جديدا في أفغانستان أولاً على ايرث نيوز.

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