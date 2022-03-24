خلال العقد المقبل..الصين تخطط للسياحة الفضائية

2022/03/24 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تخطط الصين لافتتاح محطتها الفضائية الجديدة بما يواكب السياحة في غضون العقد المقبل، مما يجعلها لاعب جديد فى سباق رجال الأعمال حول سياحة الفضاء مثل جيف بيزوس وإيلون ماسك وريتشارد برانسون، حيث أطلقت الصين محطتها الفضائية Tiangong في عام 2021، وهى أول مشروع صيني لمحطة فضائية طويلة الأجل، مع الوحدات النهائية المقرر إطلاقها […]

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