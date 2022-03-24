بعد الاختفاء الغامض.. ستان تي ريكس يظهر في أبوظبي

2022/03/24 | 09:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أكتوبر 2020، اختفت أحفورة الديناصور ستان التي يبلغ طولها 39 قدما من مزاد في كريستيز مقابل 31.8 مليون دولار أميركي، لكن المشتري بقى مجهولا ولم ترد بعد ذلك معلومات حول القطعة النادرة التي بيعت دون الكشف عن تفاصيلها، الأمر الذي أثار قلق علماء الحفريات وقتها.

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