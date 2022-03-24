نائب يطالب بإيقاف سلب اراضي مزارعي ديالى

2022/03/24 | 09:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب النائب عن محافظة ديالى، صلاح زيني التميمي، اليوم الخميس، بإيقاف عملية سلب اراضي مزارعي المحافظة من قبل دائرة الزراعة وهيئة الاستثمار.وقال التميمي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “هناك قرار مجحف لدائرة زراعة ديالى بسلب أراض زراعية تعود ملكيتها للمزارعين وفق قرار 117”.واضاف ان “دائرة الزراعة ادعت بأن الأراضي […]

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