بالوثيقة.. قرار استقدام عدد من مسؤولي شركة حكومية في ديالى

2022/03/24 | 09:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حصلت وكالة المعلومة على وثيقة رسمية تصدر قرار استقدام صادر عن نزاهة ديالى بحق عدد من مسؤولي شركة ديالى للصناعات الكهربائية.

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