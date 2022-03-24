أستراليا تقبل عرض نيوزيلندا لاستقبال 450 لاجئا

2022/03/24 | 09:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قبلت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، عرضا قدمته نيوزيلندا، بأخذ مئات اللاجئين المحتجزين لسنوات في مخيمات نائية بموجب سياسة الهجرة التي تتبناها كانبيرا.وبموجب الصفقة، ستستقبل نيوزيلندا 150 لاجئا سنويا لمدة ثلاث سنوات بعد فحصهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).وأشار وزير الهجرة النيوزيلندي كريس فافوي، إلى أنه “يسعدنا أن نكون قادرين […]

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