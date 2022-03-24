بسبب ثأر عشائري.. مقتل رجل أمن بهجوم مسلح جنوبي ميسان

2022/03/24 | 09:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ميسان … أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة ميسان ، اليوم الخميس، بمقتل احد منتسبيها امن بهجوم مسلح شمالي المحافظة.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “مسلحين يستقلون عجلة صالون “جارجر” فتحوا نيران اسلحتهم، في ساعة متقدمة من ليل امس، على سيطرة امنية في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان وانتهى الهجوم بمقتل عنصر امني […]

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