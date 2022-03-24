سياسيون: الحكومة راعية للمصالح الأميركية في العراق ولم تحاسب قتلة قادة النصر

2022/03/24 | 09:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… عبرت اطراف سياسية عن استهجانها إزاء سياسية حكومة الكاظمي تجاه الجانب الأميركي، مؤكدة ان الحكومة راعت كثيراً المصالح الأميركية ولم تكن حازمة إزاء محاسبة قتلت قادة النصر.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “حكومة الكاظمي ضعيفة ولم تستطع الوقوف بوجه […]

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