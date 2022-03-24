المراكز اليهودية في الولايات المتحدة تتلقى تهديدات بالقنابل

2022/03/24 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أبلغ مسؤولون أمنيون عن تعرض مراكز الجالية اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، إلى تهديدات بالقنابل، كان آخرها في ولايتي بنسلفانيا وميسوري.وقال مايكل ماسترز، الذي يدير شبكة المجتمع الآمن، وهي شركة استشارية تعمل مع الجماعات اليهودية الوطنية، إن مراكز العمل المشتركة الأخرى المستهدفة كانت في ولايات أوكلاهوما وأريزونا ونيوجيرسي الأمريكية، […]

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