2022/03/24 | 09:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تعطل حرب روسيا في أوكرانيا، وقول الولايات المتحدة إن الروح المعنوية مشكلة بالنسبة للقوات الروسية، علمت CNN عن اجتماع نادر في موسكو بين مسؤولين عسكريين من الولايات المتحدة وروسيا، ووفقًا لقرير للولايات المتحدة عن الاجتماع، فقد تضمن "لحظة كاشفة" من الجنرال الروسي يفغيني إلين، جنرال ذو خبرة واسعة في التعامل مع المسؤولين الأمريكيين.

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