2022/03/24 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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المنافذ: مجلس الخدمة الاتحادي هو المعني بالتعيينات في مؤسسات الدولة » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 09:38

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