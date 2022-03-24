الحكومة والبرلمان يعقدان دائرة تشاور واسعة لمناقشة طوارئ ازمة الغذاء

2022/03/24 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، وجود دائرة تشاور واسعة وتنسيق بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية بشأن الأمور الطارئة كمواجهة أزمة الغذاء العالمية لأنها مسائل وطنية كبرى وقال صالح في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “لا بد أن يكون في كل موازنة (أبواب طوارئ) لأنها من ضمن قانون الإدارة المالية وتسمى […]

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