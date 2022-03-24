2022/03/24 | 09:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة المنافذ الحدودية تصدر تنويها بشأن استمارات التعيين على ملاكها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/24 | 09:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة المنافذ الحدودية تصدر تنويها بشأن استمارات التعيين على ملاكها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة المنافذ الحدودية تصدر تنويها بشأن استمارات التعيين على ملاكها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).