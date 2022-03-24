استنفار امني “مؤقت” في ثاني اكبر مدن ديالى

2022/03/24 | 09:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أفاد مسؤول حكومي، الخميس، بوجود استنفار امني مؤقت في ثاني اكبر مدن محافظة ديالى.وقال قائممقام قضاء المقدادية وكالة ( 40كم شمال شرق بعقوبة) حاتم التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دراجة نارية متوقفة في شارع رئيسي وسط المقدادية اثارت شكوك اصحاب المحال التجارية ما دفعهم الى الاتصال بالقوات الامنية وقطع الطريق لفترة وجيزة […]

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