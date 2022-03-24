بكين: هناك منتصر واحد فقط في الأزمة الأوكرانية

2022/03/24 | 09:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن “هناك فائزا رئيسيا واحدا فقط في الأزمة الأوكرانية: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي”.ونشر تشاو، عبر حسابه على “تويتر” صورة لـ”المثلث الحديدي للمجمع الصناعي العسكري” يوضح فيها أن الكونغرس الأمريكي الذي يقف على قمة الهرم، يقدم تمويلا ضريبيا لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، التي بدورها تقوم […]

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