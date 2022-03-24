اختيار موقع جديد لمدينة أور السياحية

2022/03/24 | 10:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اختارت اللجنة المكلفة بإنشاء مدينة أور السياحيَّة موقعاً جديداً لها بعد تعذر إقامتها على الموقع القديم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت مدير دائرة التخطيط في محافظة ذي قار المهندسة يقين كريم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجنة اختارت الموقع الخامس في مدينة أور لغرض إقامة المشروع عليه […]

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