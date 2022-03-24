علماء يتوصلون إلى حبوب منع حمل للرجال

2022/03/24 | 10:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت مجموعة من العلماء إلى تطوير وسيلة جديدة لمنع حمل الرجال، وكانت فعالة بنسبة 99 في المائة عند تجربتها على الفئران، ومن المتوقع أن يدخل العقار التجارب البشرية بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بحسب فرانس برس.

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