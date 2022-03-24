امريكا تستورد يومياً 70 الف برميل من النفط الروسي

2022/03/24 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت ادارة معلومات الطاقة الامريكية، اليوم الخميس، أنها استوردت 70 الف برميل من النفط الروسي "بشكل يومي" خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "امريكا استوردت خلال الاسبوع الماضي 70 الف برميل يوميا من النفط الروسي، من اصل عشر دول رئيسية تمثل ايرادات امريكا النفطية منها".

وأضافت أن "هذه الايرادات النفطية الروسية ارتفعت عن ما كان عليه خلال الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 38 الف برميل يومياً"، مبينة أن "امريكا لم تستورد النفط الخام الروسي في الاسبوع الاخير نهاية شباط الماضي".

وكانت امريكا قد اعلنت عن حظر استيراد النفط الروسي، فيما تستعد اليوم الخميس خلال اجتماعها مع الاتحاد الاوربي لاقتاعهم بحظر استيراد النفط والغاز الروسي.

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