مجلس التعاون الخليجي يوضح موقفه من روسيا وأوكرانيا ببيان إليكم ما جاء فيه

2022/03/24 | 10:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مجلس التعاون لدول الخليج موقفه من الأزمة الأوكرانية والعمليات الروسية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

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