النزاهة توصي بإقرار مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

2022/03/24 | 10:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، الإسراع في إقرار مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال؛ وذلك للمساهمة برفع مُعاناتهم ودعم رواتبهم، مؤكدة أهمية شمول جميع المحافظات بفرصة منح القروض للفئات الهشة من المجتمع.وذكر بيان للهيئة، أن “دائرة الوقاية في الهيئة دعت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها المُؤلَّف لإجراء زياراتٍ […]

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