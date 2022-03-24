رقم سلبي.. الإمارات تتفوق على العراق في آخر 10 مواجهات

2022/03/24 | 10:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تتوجه أنظار الجماهير العراقية، صوب ستاد الملك فهد الدولي لمتابعة مباراة المتخب الوطني بكرة القدم أمام نظيره الإماراتي في تصفيات كأس العالم.وبالعودة إلى أخر 10 مواجهات جمعت المنتخبين، فإن المنتخب الإماراتي تفوق في 6 مباريات مقابل إنتصارين للعراق، فيما انتهت مباراتين بالتعادل.ويتوجب على المنتخب الوطني تحقيق الانتصار في مباراة اليوم من […]

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الإمارات تتفوق على العراق في آخر 10 مواجهات أولاً على ايرث نيوز.

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