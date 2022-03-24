: اهمية الوعي الاشتراكي على عمل ودور الحزب الشيوعي - نجم الدليمي

2022/03/24 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجم_الدليمي 1- ان الوعي الاشتراكي مجموعة لمختلف اشكال الوعي الاجتماعي التي تميز الحياة الروحية للمجتمع الاشتراكي ابان سير ولادته وقيامه وتطوره.ويحتوي الوعي الاشتراكي ليس فقط على الاراء والافكار النظرية لدى الطبقة العاملة وطبيعتها الحزب الشيوعي، بل وعلى اراء ومفاهيم الجماهير ومشاعرها وعقليتها التي تنشأ في الحياة اليومية.



2-- يظهر الوعي الاشتراكي في احشاء الراسمالية، ويتجلى في البدء كتعبير عن الاحتجاج ......





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