الركابي: حكومة الصدر لن تستمر وستشهد ما شهده عبد المهدي - عاجل

2022/03/24 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رجع المتحدث باسم رئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي، اليوم الخميس، عدم استمرار حكومة المرشح جعفر الصدر، واصفاً إياها بانها ستكون ضعيفة ولن تحقق طموحات الشعب العراقي.

وقال الركابي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن " اي حكومة ستشكل برئاسة جعفر الصدر او غيره ستكون ضعيفة ولن تحقق الطموح وسيكون مصيرها الانتهاء على غرار حكومة عادل عبد المهدي، مالم يتم التوافق عليها من الكتل السياسية وتكون قاعدتها كبيرة ورصينة داخل مجلس النواب".

وأضاف ان "عدد نواب الإطار التنسيقي حتى الان وصلوا الى 135 نائباً وهم الثلث الضامن للعملية السياسية وهيبة الدولة بيدهم".

وأوضح الركابي ان "هذا الثلث لن يحضر جلسة البرلمان السبت لتمرير ريبر احمد رئيسا للجمهورية"، مبيناً ان "القرارات ستتبلور مع تواصل الاجتماعات بين الإطار ونواب من المكونين السني والكردي وسط قرارات سيتبناها الإطار سيتم الإعلان عنها لاحقاً".

وأشار الركابي إلى أن "التحالف الثلاثي أعلن عن مرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء وناسف اننا وصلنا الى ما وصلنا اليه الآن، فقد كنا نأمل أن يكون البيت الشيعي موقفه موحد وهو الكتلة الأكبر، كما اننا كنا نأمل أن يكون البيت الكردي كذلك موقفه موحد بشأن انتخاب رئيس الجمهورية"، مؤكداً ان "تحالفه يشكل الثلث الضامن لسلامة العملية السياسية من الفوضى التي تعمل على خلقها أطراف داخلية وخارجية".

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