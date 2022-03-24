2022/03/24 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادنفت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، صلتها بمن يروج لاستمارات التعيين على ملاكاتها.وذكر المتحدث الرسمي بأسم هيأة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هيأة المنافذ الحدودية، تنفي صلتها بمن يروج لاستمارات التعيين على ملاكاتها"، وتؤكد أن "التعيينات في مؤسسات الدولة الرسمية كافة، مركزية، وعبر مجلس الخدمة الاتحادي".

وأضاف القيسي أن "الهيأة تدعو المواطنين كافة، إلى توخي الحذر والاعتماد على الأخبار الصادرة عن الهيأة عبر مواقعها الرسمية".

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