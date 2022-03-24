احتياطي النفط الاميركي ينخفض لاكبر مستوى منذ 2011

2022/03/24 | 10:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الخميس، إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 571.3 مليون برميل.

ويعتبر ذلك أكبر انخفاض أسبوعي في مخزون الخام بالاحتياطي البترولي الاستراتيجي منذ أغسطس/ اب عام 2011.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 3.8 مليون برميل يوميا، أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2021.

وأضافت الوكالة الأميركية في تقرير أسبوعي أن إنتاج الخام الأميركي استقر عند 11.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي لسابع أسبوع على التوالي.

وقالت أيضًا إن معدلات تشغيل مصاف التكرير في منطقة ساحل الخليج الأميركي ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 94.3%، وهو أعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2020.

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