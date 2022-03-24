ذكروه بهروبه للامارات.. مدونون يسخرون من تغريدة أبو ريشة: ستكون أول الفارين!

2022/03/24 | 10:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… سخر مدونون عراقيون، الخميس، من تغريدة لرئيس مجلس صحوة الانبار احمد أبو ريشة التي هدد فيها بمواجهة فصائل المقاومة الإسلامية ردا على تغريدة للمسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري التي دعا فيها الى إعادة انتشار الفصائل وقوات الحشد في غرب العراق بما يتناسب مع التهديدات.وقال أبو ريشة في تغريدة له ردا […]

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