ريبر أحمد: أتعهد بالعمل من اجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية

2022/03/24 | 10:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد ريبر أحمد البارزاني مرشح تحالف “انقاذ الوطن” لمنصب رئيس الجمهورية، بالعمل من اجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين.

وفي تغريدة له على “تويتر” قال فيها، “تشرفت اليوم بنيل ثقة تحالف “انقاذ الوطن” بتسميتي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، متعهدا بالعمل من اجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين”.

وقد أعلن تحالف إنقاذ، ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

تشرفت اليوم بنيل ثقة تحالف “انقاذ الوطن” بتسميتي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، متعهدا بالعمل من اجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين.ومن الله التوفيق.

— Rêber Ahmed (@RayberAhmed) March 23, 2022

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