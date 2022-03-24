2022/03/24 | 10:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استأنفت بورصة موسكو تداولات الأسهم، اليوم الخميس، وذلك بعد تعليقها لأكثر من شهر في إطار إجراءات لضمان الاستقرار المالي في روسيا.ووفقا لبيان نشره البنك المركزي الروسي انه سيتم اليوم استئناف تدوال 33 سهما مدرجا في مؤشر بورصة موسكو MOEX.وستعقد جلسة التداولات من الساعة 09:50 إلى 14:00 بتوقيت موسكو.

ظهرت المقالة بعد توقف دام نحو شهر..



بورصة موسكو تبدأ تداولات الأسهم أولاً على ايرث نيوز.

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