الصدر والبارزاني يتبادلان التهاني بإعلان الكتلة الأكبر

2022/03/24 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزّه الله) اتصالاً هاتفياً من السيد مسعود بارزاني اليوم الاربعاء 23/3/2022 تبادلا فيه التهاني حول إعلان الكتلة الأكثر عدداً (إنقاذ وطن) وإعلان مرشّحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، كما تحدّث سماحته هاتفياً مع كل من الأستاذ محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب والشيخ خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة مباركاً لهما هذا الإنجاز الوطني.

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