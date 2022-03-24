العراق ينسق مع الأمم المتحدة لدعم الزراعة في المناطق المحررة

2022/03/24 | 10:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، أنها تنسق مع منظمة (FAO) التابعة للأمم المتحدة بهدف النهوض بواقع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ضمن المناطق المحررة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة ماضية بتنفيذ برامج الإنعاش الاقتصادي للمناطق المحررة باعتماد تنمية القطاع بشقيه النباتي والحيواني، من خلال دعم وتقوية […]

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