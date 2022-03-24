تيتي يثير الجدل حول نيمار داخل معسكر البرازيل

2022/03/24 | 10:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقر أدينور ليوناردو باتشي “تيتي”، مدرب منتخب البرازيل، الأربعاء بشعوره بـ”القلق” تجاه نجم المنتخب وباريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، لكنه امتنع عن الإفصاح عما دار بينهما.وأكد تيتي خلال مؤتمر صحفي لدى سؤاله حول إذا ما كانت دارت بينه وبين نيمار محادثة خاصة، بسبب مشاكل اللاعب المستمرة داخل وخارج الملعب: “لدينا […]

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