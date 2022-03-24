صحيفة: المخابرات الأميركية تحاول تجنيد جواسيس روس بـ

2022/03/24 | 10:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستهدف مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تجنيد الأفراد الناطقين بالروسية المستاءين من غزو روسيا لأوكرانيا بإعلانات تظهر في وسائل التواصل الاجتماعي على الهواتف المحمولة المتواجدة داخل أو بالقرب من خارج السفارة الروسية في واشنطن.

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