بعد ترشيح ريبر والصدر..اجتماع مرتقب للاطار التنسيقي

2022/03/24 | 10:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر سياسية أن قوى الاطار التنسيقي ستعقد اجتماعا طارئا ،اليوم الخميس، بعد إعلان تحالف انقاذ وطن عن مرشحيهما لرئاستي الوزراء والجمهورية.

وقال المصدر إن الاجتماع الذب وصف بالمهم، مخصص لبحث التطورات الاخيرة بعد اعلان تحالف انقاذ وطن الاغلبية عن مرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء، في وقت تصاعدت تصريحات المعترضين مشككة بإمكانية عقد جلسة البرلمان السبت المقبل.

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