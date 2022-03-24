الاتحاد الوطني: سنقاطع جلسة السبت في حال عدم التوصل إلى اتفاقات

2022/03/24 | 10:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب هريم كمال آغا ان الكتلة ستقاطع جلسة البرلمان المقبلة في حال عدم توصل الأطراف الشيعية الى اتفاق بينها.

وقال آغا ان كتلة حزبه يعد التوصل الى اتفاق داخل البيت الشيعي أمرا مهما للعملية السياسية مبينا ان اتفاق التيار الصدري مع الإطار التنسيقي وتشكيل الكتلة الاكبر واتفاقهما ايضا على تسمية مرشح رئاسة الوزراء سيكون له تاثير على اتفاق الكتل الكردية فيما بينها.

فيما أضاف، ان كتلة الحزب ستكون من بين الكتل التي ستقاطع جلسة البرلمان لكسر النصاب يوم السبت المقبل في حال عدم توصل تلك الكتل الى اتفاقات مشتركة.

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