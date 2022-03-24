زيباري: التحالف الثلاثي أثبت تماسكه والطرف المعارض سيخسر كل ادواته

2022/03/24 | 10:36 - المصدر: قناة التغيير

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أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ان التحالف الثلاثي أثبت تماسكه.

وقال زيباري في تغريدة على تويتر ان المؤتمر الصحفي للتحالف الثلاثي أثبت تماسكه والتزامه بالاتفاق لترشيح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية و مرشح التيار الصدري لرئاسة الوزراء لانقاذ العملية السياسية والانتخابية.

وأضاف ان الطرف المعارض سيسخر كل ادواته الاعلامية والقضائية لابطاء وتحريف العملية على حد تعبيره.

المؤتمر الصحفي اليوم للتحالف الثلاثي اثبت تماسكه والتزامه بالاتفاق لترشيح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية و مرشح التيار الصدري لرئاسة الوزراء لانقاذ العملية السياسية و الانتخابية .



الطرف المعارض سيسخر كل ادواته الاعلامية و القضائية لابطاء وتحريف العمليه .

— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) March 23, 2022

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