كم يبلغ حجم ثروة الصناديق السيادية العربية؟.. إليكم الأرقام

2022/03/24 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاز الصندوق السيادي لـ“هيئة الاستثمار الكويتية" على المركز الأول بين الصناديق السيادية العربية، والثالث عالميا، تلاه هيئة جهاز أبو ظبي للاستثمار، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز الثالث عربيًا، وفقًا لبيانات معهد SWF

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