ماذا يعني تعطيل مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/24 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن ذلك يعني استمرار الفراغ الدستوري وعدم تشكيل حكومة وعدم تمرير ميزانية عام/ 2022 والمصادقة عليها وحكومة الكاظمي حكومة تصريف أعمال مؤقتة ليس من حقها التعامل بجميع قوانين الدستور إن جميع هذه الفقرات تسبب ضرر كبير للشعب العراقي وخاصة ميزانية عام/ 2022 عدم صرفها وتوزيعها على الوزارات والمحافظات تؤدي إلى عدم إنجاز المشاريع الخدمية بجميع أنواعها وعدم اطلاق التعيينات في الوظائف وكذلك تعطيل علاوات الموظف ......





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