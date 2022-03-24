نائب مستقل: لا نتبنى أي مرشح لرئاسة الجمهورية

2022/03/24 | 10:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب المستقل حيدر الشمخي، الخميس، أن النواب المستقلين لا يتبنون أي مرشح لرئاسة الجمهورية من أي كتلة، مشددا على عدم وجود اتفاقيات أو صفقات مع الكتل الكبيرة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الشمخي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك مواقف شخصية ظهرت من بعض الأخوة تعبر […]

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