2022/03/24 | 10:52 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد النائب المستقل حيدر الشمخي، الخميس، أن النواب المستقلين لا يتبنون أي مرشح لرئاسة الجمهورية من أي كتلة، مشددا على عدم وجود اتفاقيات أو صفقات مع الكتل الكبيرة.
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خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الشمخي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك مواقف شخصية ظهرت من بعض الأخوة تعبر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب مستقل: لا نتبنى أي مرشح لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد النائب المستقل حيدر الشمخي، الخميس، أن النواب المستقلين لا يتبنون أي مرشح لرئاسة الجمهورية من أي كتلة، مشددا على عدم وجود اتفاقيات أو صفقات مع الكتل الكبيرة.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الشمخي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك مواقف شخصية ظهرت من بعض الأخوة تعبر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب مستقل: لا نتبنى أي مرشح لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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